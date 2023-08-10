Рэпера Текаши 6ix9ine арестовали в США за неявку в суд

Рэпера Дэниела Эрнандеса, известного под псевдонимом Tекаши 6ix9ine, арестовали в американском штате Флорида за неявку в суд. Об этом сообщила The Sun.
Музыканта поместили в тюрьму округа Палм-Бич, там он провел около трех часов. После этого рэпера освободили из‑под стражи под залог в 2000 долларов.
По словам полицейских, перед арестом Tекаши 6ix9ine передвигался на автомобиле без номерных знаков с превышением допустимой скорости. В связи с этим водительские права артиста приостановили свое действие.
В марте 2023 года Текаши 6ix9ine госпитализировали после нападения в сауне спортзала. Несколько человек атаковали музыканта и сильно избили его. Эрнандес позднее назвал нападавших трусами.
До этого рэпер заявлял, что боится за свою жизнь из‑за того, что в 2018 году дал показания против участников банды Nine Trey Gangsters. Тогда сам Эрнандес был арестован за рэкет, покушение на убийство и хранение оружия.
Кроме того, в 2015 году Текаши приговорили к четырем годам условного заключения за сексуализированное насилие в отношении 13-летней девочки. Музыкант снял видео на вечеринке, где он хлопал по ягодицам пострадавшую, пока та занималась оральным сексом с мужчиной.