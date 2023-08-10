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Рэпера Текаши 6ix9ine арестовали в США за неявку в суд

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:20

Рэпера Дэниела Эрнандеса, известного под псевдонимом Tекаши 6ix9ine, арестовали в американском штате Флорида за неявку в суд. Об этом сообщила The Sun.

Музыканта поместили в тюрьму округа Палм-Бич, там он провел около трех часов. После этого рэпера освободили из‑под стражи под залог в 2000 долларов.

По словам полицейских, перед арестом Tекаши 6ix9ine передвигался на автомобиле без номерных знаков с превышением допустимой скорости. В связи с этим водительские права артиста приостановили свое действие.

В марте 2023 года Текаши 6ix9ine госпитализировали после нападения в сауне спортзала. Несколько человек атаковали музыканта и сильно избили его. Эрнандес позднее назвал нападавших трусами.

До этого рэпер заявлял, что боится за свою жизнь из‑за того, что в 2018 году дал показания против участников банды Nine Trey Gangsters. Тогда сам Эрнандес был арестован за рэкет, покушение на убийство и хранение оружия.

Кроме того, в 2015 году Текаши приговорили к четырем годам условного заключения за сексуализированное насилие в отношении 13-летней девочки. Музыкант снял видео на вечеринке, где он хлопал по ягодицам пострадавшую, пока та занималась оральным сексом с мужчиной.

В ноябре 2020 года стриминговый сервис Hulu выпустил документальный фильм о Текаши 6ix9ine «6ix9ine: Сага о Дэнни Эрнандесе». А в 2021 году появился документальный сериал Showtime «Суперзлодей: Создание Текаши 6ix9ine».

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Как 6ix9ine стал главным скандалистом и троллем современного рэпа
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