Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine

Картину снял режиссер Викрам Ганди , известный как продюсер байопика Барака Обамы «Барри» и документального сериала «Вайс». В фильме Ганди рассказывает историю скандального бруклинского рэпера, его музыкальной карьере и многочисленных столкновениях с законом.

Во время съемок Ганди общался с жителями Бруклина, знавшими Текаши 6ix9ine еще до того, как он стал популярным музыкантом — и даже до того, как Дэнни Эрнандес (настоящее имя артиста) обзавелся татуировками на лице и впервые нарушил закон.

Это не первый документальный проект о Текаши 6ix9ine, который готовится к выпуску. В прошлом году телеканал Showtime также анонсировал фильм о рэпере.

В октябре Текаши 6in9ine обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, произошедшем на вечеринке в 2015 году. Ранее музыканта уже обвиняли в рэкете, вооруженном разбое и покушении на убийство.

В мае «Афиша Daily» писала подробно о карьере и криминальных событиях в жизни Текаши 6ix9ine. Прочитать материал о, пожалуй, самом скандальном и неоднозначном рэпере современности, можно здесь.