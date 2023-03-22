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Рэпера Текаши 6ix9ine госпитализировали после нападения в сауне

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:39

Американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного под псевдонимом Текаши 6ix9ine, госпитализировали после нападения в сауне спортзала во Флориде. Об этом сообщил Independent.

Несколько человек атаковали 26-летнего музыканта и сильно избили его. Видео инцидента опубликовал ранее TMZ. По словам адвокатов музыканта, нападавших было трое или четверо.

Сотрудники спортзала вызвали полицию и скорую помощь на место происшествия, после чего медики отправили рэпера в больницу. Эрнандес получил травмы челюсти, ребер и спины, также пострадало его лицо.

Преступникам удалось скрыться до приезда правоохранителей. Теперь детективы из управления шерифа округа Палм-Бич расследуют произошедшее. Они пока не комментировали, чем было мотивировано нападение на Текаши 6ix9ine.

Ранее рэпер заявлял, что боится за свою жизнь из‑за того, что в 2018 году дал показания против участников банды Nine Trey Gangsters. Тогда сам Эрнандес был арестован за рэкет, покушение на убийство и хранение оружия.

Еще до этого, в 2015 году, Текаши 6ix9ine приговорили к четырем годам условного заключения за сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. Музыкант снял видео на вечеринке, где он «хлопал по ягодицам» пострадавшую, пока та занималась оральным сексом с мужчиной.

В ноябре 2020 года стриминговый сервис Hulu выпустил документальный фильм о Текаши 6ix9ine «69: Сага о Дэнни Эрнандесе». А в 2021 году появился документальный сериал Showtime «Суперзлодей: создание Текаши 6ix9ine».

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