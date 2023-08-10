Экс-журналистку Doxa не пустили в Сербию с паспортом иностранца, выданным Германией

Бывшую журналистку издания Doxa* Наташу Тышкевич не пропустили на паспортном контроле в аэропорту Белграда, поскольку у нее вместо обычного российского загранпаспорта был паспорт иностранца, выданный в Германии. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.
Тышкевич поделилась, что 7 августа ее поместили в депортационную камеру аэропорта, где она должна провести более 40 часов в ожидании обратного рейса на Мальту. Журналистка добиралась до Сербии с пересадкой в этой стране.
«Пропустят тебя или нет в какую‑то страну [с паспортом иностранца] решается каждый раз на границе заново. В случае с Сербией, которая любит российские паспорта, немецкий паспорт иностранца не прокатывает», — написала Тышкевич.
Девушка призналась, что в камере она разрыдалась и проплакала почти сутки. Чтобы успокоиться и хотя бы выполнить указания полицейских, ей пришлось принять, по словам Тышкевич, транквилизатор.
«Я умоляля немецких правозащитников вытащить меня из сербской депортационной камеры, поскольку у меня ПТСР из‑за домашнего ареста и 15 суток ареста в спецприемнике. Мне сказали потерпеть и подождать обратного рейса», — сказала она.
Журналистка пояснила, что российского загранпаспорта у нее не было с собой, поскольку его «отобрали российские менты при обыске». В выдаче нового документа девушке отказали, в связи с чем она уехала из России без него и оформила так называемый «серый паспорт» в Германии.
«Мне впервые отказывают во въезде в страну из‑за паспорта. Однако я знаю случаи отказов людям с таким же паспортом во въезде в Израиль», — поделилась Тышкевич.
9 августа Наташу Тышкевич депортировали на Мальту. Там ее не выпускали из самолета до прибытия мальтийской полиции. По информации СМИ, Тышкевич планирует отправиться из Мальты обратно в Германию.
Наташа Тышкевич была в числе четверых редакторов студенческого издания Doxa, которых обвинили в вовлечении несовершеннолетних в протесты. Молодые люди около года провели под запретом определенных действий — им запрещено было выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться.
В апреле 2022 года журналистов приговорили к двум годам исправительных работ. В августе они сообщили, что покинули Россию. В сентябре Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина объявили в федеральный розыск.