Троих экс-редакторов Doxa объявили в федеральных розыск

Экс-редакторов Doxa Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Владимира Метелкина объявили в федеральный розыск. Их имена появились в соответствующей базе МВД.

Журналистов разыскивают в связи с назначенным им наказанием за вовлечение несовершеннолетних к участию в митингах. В апреле всех троих, а также их коллегу Армена Арамяна осудили на два года исправительных работ.

Позднее суд зачел бывшим редакторам Doxa время, проведенное под запретом определенных действий, в срок отбытия наказания. В итоге осужденным предстояло провести за исправительными работами шесть месяцев.

В августе Арамян, а следом за ним Тышкевич и Гутникова объявили, что покинули Россию.

Редакторов Doxa задержали 14 апреля 2021 года. Причиной стало видео, в котором они призвали студентов не бояться отчислений за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.