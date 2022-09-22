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Троих экс-редакторов Doxa объявили в федеральных розыск
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:40

Экс-редакторов Doxa Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Владимира Метелкина объявили в федеральный розыск. Их имена появились в соответствующей базе МВД.

Журналистов разыскивают в связи с назначенным им наказанием за вовлечение несовершеннолетних к участию в митингах. В апреле всех троих, а также их коллегу Армена Арамяна осудили на два года исправительных работ.

Позднее суд зачел бывшим редакторам Doxa время, проведенное под запретом определенных действий, в срок отбытия наказания. В итоге осужденным предстояло провести за исправительными работами шесть месяцев.

В августе Арамян, а следом за ним Тышкевич и Гутникова объявили, что покинули Россию.

Редакторов Doxa задержали 14 апреля 2021 года. Причиной стало видео, в котором они призвали студентов не бояться отчислений за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.

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