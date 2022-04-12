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Суд приговорил редакторов Doxa к двум годам исправительных работ

Семён Гудошников
Сегодня в 17:00

Cуд приговорил редакторов Doxa Аллу Гутникову, Армена Арамяна, Володю Метелкина и Наташу Тышкевич к 2 годам исправительных работ. Об этом говорится в телеграм-канале студенческого издания.

Три года редакторам будет запрещено администрировать сайты.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий отменили в зале суда. Журналистам было разрешено выходить из дома только с 8 до 10 утра.

Судья признала смягчающими некоторые обстоятельства: что редакторы ранее не привлекались к уголовной ответственности, имеют хорошие характеристики. Также судья упомянула, что подсудимые провели почти год под мерой пресечения.

Новость дополняется.

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