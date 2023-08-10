Актеру Билли Портеру придется продать дом из‑за голливудских забастовок

Американскому актеру Билли Портеру, известному по сериалу «Поза» и мюзиклу «Золушка», придется продать дом из‑за продолжающихся забастовок артистов и сценаристов Голливуда. Об этом он сообщил Evening Standard.
Артист заявил, что забастовки создают финансовую неопределенность для многих участников кино- и телеиндустрии. При этом Портер сам намерен присоединиться к пикетам, когда вернется в США из Великобритании.
«Бизнес эволюционировал. Так что контракты должны эволюционировать. Точка. Слушать, как Боб Игер говорит, что наши требования о прожиточном минимуме нереалистичны? В то время как он зарабатывает 78 тыс. долларов в день?», — возмутился актер.
По словам Портера, он «взбешен» отношением руководителей стриминговых сервисов к себе и своим коллегам. Актер ответил одному из представителей голливудских студий, который, по сообщениям СМИ, заявил, что те «намерены морить голодом» протестующих, «пока тем не придется продать их квартиры». «Вы уже заморили голодом меня», — сказал Портер.
«Жизнь артиста, пока ты не заработаешь чертовы деньги (которых я еще не заработал), по-прежнему идет от чека к чеку. Я должен был сниматься в новом фильме и новом телешоу, которое стартует в сентябре. Ничего из этого не происходит», — добавил он.
В мае 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и использовании ИИ. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.
В середине июля к забастовке присоединилcя Профсоюз актеров США (SAG-AFTRA). В числе причин — устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.