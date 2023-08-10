Актеру Билли Портеру придется продать дом из‑за голливудских забастовок

«Жизнь артиста, пока ты не заработаешь чертовы деньги (которых я еще не заработал), по-прежнему идет от чека к чеку. Я должен был сниматься в новом фильме и новом телешоу, которое стартует в сентябре. Ничего из этого не происходит», — добавил он.