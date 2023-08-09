Мариуполь и Грозный стали городами-побратимами

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу грозненской мэрии.
Соглашение было подписано в Мариуполе в ходе рабочей поездки членов правительства Чечни в Донбасс. В его рамках планируется установление и развитие контактов в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сфер, сообщили в мэрии.
Также соглашение о сотрудничестве подписали главы правительств двух регионов — Муслим Хучиев и Евгений Солнцев. Оно предусматривает сотрудничество в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном направлениях.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что опыт Чечни «в ликвидации последствий войны уже применяется в ДНР и показывает положительные результаты по таким направлениям, как ЖКУ, строительство дорог, социально значимых объектов».
Весной прошлого года Мариуполь стал городом-побратимом Петербурга. Петербургские компании, в частности, строят новое жилье на замену разрушенному.
Мариуполь с населением в 430 тыс. человек оказался полностью блокированным российскими войсками к 2 марта 2022 года, восьмому дню спецоперации. С начала марта в городе, по оценкам обеих сторон, начался гуманитарный кризис: проблемы с водой, электричеством и продуктами. Контроль над Мариуполем российская армия получила лишь через два месяца, в мае 2022-го.
Сколько человек погибло во время боев за город, неизвестно. Если опираться лишь на официальные источники России и ДНР, то подобную оценку приводил только назначенный Пушилиным мэр Мариуполя Константин Иващенко. 7 апреля 2022 года он говорил, что в городе погибли около 5000 мирных жителей. Пушилин в середине мая того же года заявлял, что более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению.