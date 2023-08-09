Мариуполь и Грозный стали городами-побратимами

Сколько человек погибло во время боев за город, неизвестно. Если опираться лишь на официальные источники России и ДНР, то подобную оценку приводил только назначенный Пушилиным мэр Мариуполя Константин Иващенко. 7 апреля 2022 года он говорил, что в городе погибли около 5000 мирных жителей. Пушилин в середине мая того же года заявлял, что более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению.