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Пушилин заявил, что более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению. «Азовсталь» снесут

Семён Гудошников
Сегодня в 15:27

По предварительным оценкам, свыше 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению, их нужно сносить и строить новые. Об этом заявил глава частично признанной ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

По словам Пушилина, ситуация с коммуникациями «оказалась не такой печальной» — сейчас специалисты проводят «восстановительные работы по водоснабжению и прочие». Глава ДНР утверждает, что Мариуполь «будет полностью восстановлен», его намерены превратить в город-курорт.

Завод «Азовсталь» при этом, по словам Пушилина, будет снесен. На его месте могут построить площадку технопарка, жилой район или парковую зону. Завод имени Ильича власти ДНР решили восстанавливать.

Мариуполь с населением в 430 тыс. человек оказался полностью блокированным российскими войсками к 2 марта, восьмому дню «спецоперации». С начала марта в городе, по оценкам обеих сторон, начался гуманитарный кризис — проблемы с водой, электричеством и продуктами.

Долгое время выехать из Мариуполя было невозможно или очень рискованно — коридоры для эвакуации мирных жителей, открытие которых неоднократно объявляли, зачастую не работали. Многих людей хоронили во дворах.

Оценить точное число погибших сейчас невозможно. Если опираться лишь на официальные источники России и ДНР, то подобную оценку приводил только Константин Иващенко, назначенный на пост мэра Мариуполя главой частично признанной республики Пушилиным. 7 апреля Иващенко говорил, что в городе погибли около 5000 мирных жителей.

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