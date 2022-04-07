Около 5000 мирных жителей погибли в Мариуполе, заявил назначенный главой ДНР мэр города

Порядка 5000 мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов. Об этом сказал Константин Иващенко, которого на должность мэра города назначил глава ДНР Денис Пушилин.

До начала российской «военной операции» население Мариуполя составляло около 430 тыс. человек. 23 марта Пушилин говорил, что в городе остается 100–150 тыс. мирных жителей.

7 апреля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что с начала «спецоперации» на Украине погибли как минимум 1611 мирных жителей, 2227 были ранены.

В организации считают, что реальное число жертв может быть значительно больше — из некоторых мест, где велись интенсивные бои, информация задерживается. Это касается Мариуполя, Волновахи, Изюма, Попасной и Бородянки, откуда приходят сообщения о многочисленных жертвах. В ООН пока ожидают подтверждения этих данных.

Ранее Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе военных действий на Украине, и назвал это «огромной трагедией для нас». Точное число погибших пресс-секретарь Путина не назвал. Песков выразил надежду, что «спецоперация» закончится «в ближайшие дни, в обозримом будущем» военным путем или при помощи переговоров.