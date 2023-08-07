На английской странице Аркадия Воложа в «Википедии» кто‑то удаляет упоминания о его связи с Россией

На англоязычной странице в «Википедии» сооснователя и бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа идет война правок — кто‑то вычеркивает упоминание о том, что он российский миллиардер, а кто‑то другой добавляет. На это обратила внимание волонтерка «ОВД-инфо»* и специалистка по ИИ Юлия Яковлева.
Впервые «российским предпринимателем» в англоязычной «Википедии» Волож перестал быть в феврале 2023 года. Он стал значиться в онлайн-энциклопедии как «родившийся в Казахстане технологический предприниматель, ученый компьютерщик и филантроп».
После этого упоминание о связях бизнесмена с Россией несколько раз то появлялось, то вновь исчезало. При этом удалял его всегда один и тот же анонимный пользователь с тель-авивским IP. Этот юзер вносит правки лишь в англоязычную статью о Воложе, а его изменения касаются в основном того, что предприниматель не имеет отношения к России.
Яковлева предположила, что это часть кампании по улучшению имиджа Воложа среди людей за границей.
Под постом Яковлевой пользователи заметили, что на страничке сооснователя «Яндекса» на иврите тоже упоминание о его связях с Россией вычеркнуто. Там Волож значится как «израильский еврей, родившийся в советском Казахстане, предприниматель, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп».
Такая же формулировка теперь используется и на персональном сайте Аркадия Воложа, в разделе с его биографией. Россия там упоминается лишь в связи с основанной им компанией CompTek, которая называется в биографии «крупнейшим дистрибьютором телекоммуникационного/сетевого оборудования в России и крупнейшим дистрибьютором CISCO в России и СНГ». «Яндекс» в биографии предпринимателя обозначен как «одна из крупнейших интернет-компаний в Европе».
«С 2015 года Волож живет в Израиле, занимаясь в основном разработкой и изучением новых технологий», — подчеркивается на сайте бизнесмена.
Сама компания начала реструктуризацию — все ее российские активы должны достаться другим акционерам, которые не попали под международные санкции. При этом контроль над российским бизнесом сохранит менеджмент «Яндекса». Волож продолжит контроллировать лишь международный блок — разработку беспилотных и облачных технологий, образовательные сервисы «Толока» и «Яндекс.Практикум».
В марте 2022 года, по данным Forbes, Волож перестал быть долларовым миллиардером. Его состояние тогда сократилось на 2 млрд до 580 млрд долларов. В текущем рейтинге издания Волож вернулся в число российских миллиардеров, заняв 101-е место с состоянием 1,1 млрд долларов.
Волож не единственный, кто решил отдалиться от России после начавшихся боевых действий на Украине. От российского гражданства отказались Юрий Мильнер (фонды DST), Николай Сторонский (Revolut), Тимур Турлов (Freedom Finance), а также сооснователи JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков. Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами.
*«ОВД-инфо» включен Минюстом России в список иноагентов.