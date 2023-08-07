На английской странице Аркадия Воложа в «Википедии» кто‑то удаляет упоминания о его связи с Россией

После этого упоминание о связях бизнесмена с Россией несколько раз то появлялось, то вновь исчезало. При этом удалял его всегда один и тот же анонимный пользователь с тель-авивским IP. Этот юзер вносит правки лишь в англоязычную статью о Воложе, а его изменения касаются в основном того, что предприниматель не имеет отношения к России.