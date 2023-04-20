За год в списке миллиардеров Forbes стало на 22 россиянина больше

Совокупное состояние российских миллиардеров с прошлого года выросло с 353 до 505 млрд долларов. Причина в том, что рейтинг 2022 года составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом спецоперации на Украине, торги российскими акциями не были заморожены, а курс рубля бил антирекорды.