За год в списке миллиардеров Forbes стало на 22 россиянина больше

В ежегодный список долларовых миллиардеров от Forbes попали 110 россиян, что на 22 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает российская редакция журнала.
Самым богатым россиянином стал сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко, чье состояние оценивается в 25,2 млрд долларов (в международном рейтинге он занял 58-е место). На второй строчке в российском списке — владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин с капиталом в 23,7 млрд долларов, на третьей — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (22,1 млрд).
Forbes отмечает, что в российском рейтинге могло быть не 110, а 115 человек, но пять участников прошлогоднего списка отказались от российского гражданства. Это Юрий Мильнер (фонды DST), Николай Сторонский (Revolut), Тимур Турлов (Freedom Finance), а также сооснователи JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков.
Совокупное состояние российских миллиардеров с прошлого года выросло с 353 до 505 млрд долларов. Причина в том, что рейтинг 2022 года составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом спецоперации на Украине, торги российскими акциями не были заморожены, а курс рубля бил антирекорды.
Годом ранее, в 2021-м, в списке миллиардеров Forbes находились 123 россиянина, а их сумма активов оценивалась в 606 млрд долларов.