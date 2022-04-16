перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 11 095 случаев коронавируса за сутки 10:49
Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами 10:07
Сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм 3:12
Бывшая помощница Эмбер Херд рассказала об агрессивном поведении актрисы 2:27
В США сотрудник отсудил у работодателя 450 тыс. долларов. Его уволили, когда он не оценил вечеринку 1:12
Уволившего Константина Райкина ректора ВШСИ отправили под домашний арест по делу о мошенничестве 0:22
Кантемир Балагов продаст на аукционе хлопушку со съемок «Дылды». Деньги пойдут «Дому с маяком» Вчера в 23:35
Пресс-материалы
3H Company выпустили мини-альбом «Mysuka» Вчера в 22:52
В Швейцарии построят самое высокое деревянное здание в мире Вчера в 22:13
В России появится альтернатива Booking.com в сфере экологического туризма Вчера в 21:36
Хью Грант подал в суд на издание The Sun. Актер обвиняет журналистов во взломе его телефона Вчера в 21:17
Юрия Дудя* и Екатерину Шульман* внесли в реестр СМИ-иноагентов Вчера в 21:15
«Победа» летом не будет летать в Анапу из восьми городов Вчера в 21:06
Блокировка сайта The Moscow Times, иск против Apple и другие новости дня
Вчера в 20:43 дайджест
Рогозин не собирается переходить в ЛДПР. Ранее об этом писали СМИ Вчера в 20:42
«Плевако» и «Челюскин» победили в конкурсе Института развития интернета Вчера в 20:17
Сьюзан Сарандон сыграет антагониста в новом фильме DC «Синий Жук» Вчера в 19:53
Россия объявила 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата Вчера в 19:29
Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов Вчера в 19:15
Климатические активисты Extinction Rebellion заблокировали четыре главных моста Лондона Вчера в 18:57
Отключить рекламу

Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:07

Предприниматели, связанные с Россией, попросили Forbes не называть их российскими. Журнал отметил, что такие просьбы поступали и раньше, но в последние месяцы они участились.

Об этом попросил основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — сказал представитель бизнесмена. Дуров подчеркнул, что в прошлом году получил гражданство Франции, а сам проживает в Дубае, где находится офис его компании. По разным данным, у него также есть гражданство Сент-Китс и Невис.

С похожей просьбой к Forbes обратились основатели разработчика мобильных игр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы. В 2013 году они перенесли бизнес в Ирландию, а спустя три года переехали в Израиль, получив там гражданство. Представители сооснователя Revolut Николая Сторонского заявили Forbes, что бизнесмен является гражданином Великобритании.

Инвестор Юрий Мильнер сказал журналу, что является гражданином Израиля и не был в России с 2014 года, у него нет активов в стране, а также он никогда не встречался с Владимиром Путиным. В 2020 году Forbes уже перенес Мильнера из списка российских бизнесменов в список израильских.

Такие просьбы поступают, в том числе, на фоне санкций, которые вводят западные страны против российских олигархов из‑за «спецоперации» на Украине.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Павел Дуров
Юрий Мильнер
Владимир Путин
Николай Сторонский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить