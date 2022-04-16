Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами

Предприниматели, связанные с Россией, попросили Forbes не называть их российскими. Журнал отметил, что такие просьбы поступали и раньше, но в последние месяцы они участились.

Об этом попросил основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — сказал представитель бизнесмена. Дуров подчеркнул, что в прошлом году получил гражданство Франции, а сам проживает в Дубае, где находится офис его компании. По разным данным, у него также есть гражданство Сент-Китс и Невис.

С похожей просьбой к Forbes обратились основатели разработчика мобильных игр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы. В 2013 году они перенесли бизнес в Ирландию, а спустя три года переехали в Израиль, получив там гражданство. Представители сооснователя Revolut Николая Сторонского заявили Forbes, что бизнесмен является гражданином Великобритании.

Инвестор Юрий Мильнер сказал журналу, что является гражданином Израиля и не был в России с 2014 года, у него нет активов в стране, а также он никогда не встречался с Владимиром Путиным. В 2020 году Forbes уже перенес Мильнера из списка российских бизнесменов в список израильских.

Такие просьбы поступают, в том числе, на фоне санкций, которые вводят западные страны против российских олигархов из‑за «спецоперации» на Украине.