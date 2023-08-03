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Суд не стал арестовывать Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:22

Экс-президент США Дональд Трамп явился на судебное заседание в Вашингтоне, где ему избрали меру пресечения по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд решил не арестовывать Трампа, на этом не настаивала и прокуратура. В результате с бывшего президента взяли обязательство о явке по вызову и соблюдении американского законодательства.

Трамп согласился с условиями, в том числе с тем, что не будет обсуждать детали дела с кем бы то ни было и сдастся в случае вынесения обвинительного приговора. Политик не признал вину во вменяемых ему преступлениях.

Трампа обвиняют по четырем статьям: в заговоре с целью обмана государства, заговоре с целью помешать официальной процедуре, попытке помешать официальной процедуре и заговоре с целью нарушения прав.

Следующее заседание по делу о штурме Капитолия назначили на 28 августа.

Ранее против Трампа возбудили еще два уголовных дела. В апреле 2023 года в Нью-Йорке его обвинили в фальсификации деловой отчетности, а в июне прокуратура открыла дело, связанное с незаконным хранением секретных документов в резиденциях Трампа.

Несмотря на это, Трамп вновь претендует на президентский пост. Он считается фаворитом в качестве вероятного кандидата от Республиканской партии. Согласно законам США, Трамп сможет баллотироваться, даже если его признают виновным по какому‑либо из уголовных дел.

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. После этого он был вынужден передать обязанности главы страны Джо Байдену, победившему на президентских выборах.

В январе 2021 года сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе штурма погибли пять человек, в том числе полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.

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Республиканская партия США
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Дональд ТрампДжозеф Байден
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