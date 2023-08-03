Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Ранее против Трампа было возбуждено еще два уголовных дела. В апреле 2023 года в Нью-Йорке его обвинили в фальсификации деловой отчетности, а в июне прокуратура открыла дело, связанное с незаконным хранением секретных документов в резиденциях Трампа.