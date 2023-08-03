Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Экс-президент США Дональд Трамп разослал своим сторонником электронное письмо, в котором уведомил о начале сбора средств и заявил, что ему может грозить до 561 года тюрьмы по предъявленным обвинениям. Об этом пишет The Hill.
Трамп решил подсчитать свой предполагаемый срок, после того как Министерство юстиции США обвинило его в попытке отменить результаты выборов 2020 года.
В своем письме бывший президент заявил, что левые силы устроили охоту на ведьм и обвинения против незаконны. Минюст он назвал «коррумпированным министерством Кривого Джо».
Издание The Hill называет срок в 561 год маловероятным, поскольку обвиняемые редко приговариваются к максимальному тюремному заключению. Кроме того, сроки за разные преступления могут накладываться друг на друга, сокращая общий.
Трампа обвиняют по делу о штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года, — сразу по четырем статьям. Его могут признать виновным в заговоре с целью обмана государства, заговоре с целью помешать официальной процедуре, попытке помешать официальной процедуре и заговоре с целью нарушения прав.
Прокуроры считают, что бывший президент хотел удержать власть после поражения на выборах. По мнению обвинителей, Трамп намеренно повторял ложные данные о фальсификациях в ходе избрания президента.
Ранее против Трампа было возбуждено еще два уголовных дела. В апреле 2023 года в Нью-Йорке его обвинили в фальсификации деловой отчетности, а в июне прокуратура открыла дело, связанное с незаконным хранением секретных документов в резиденциях Трампа.