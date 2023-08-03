«Ведьмак» вернул себе первенство в еженедельном рейтинге Netflix

Третий сезон сериала «Ведьмак» вновь оказался на первом месте в еженедельном рейтинге сериалов Netflix по количеству просмотров. Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте стриминга.
Картина про Геральта из Ривии попала на первое место топа в первую неделю после премьеры первой части сезона (26 июня — 2 июля) и продержалась в нем до 9 июля. Однако уже на третьей неделе лидерство забрал второй сезон сериала «Линкольн для адвоката».
Из топ-10 «Ведьмаку» удалось не вылететь, а 27 июля, когда вышли заключительные три серии сезона, проект вновь набрал обороты. За три дня он получил 59 млн часов просмотров и вернул себе первое место в рейтинге.
В общей сложности третья глава ленты собрала 47,7 млн просмотров (или 250,7 млн часов просмотров). И это при том, что зрители негативно встретили продолжение «Ведьмака».
После выхода первой части третьего сезона «Ведьмака» зрители поставили проекту худшие оценки за все время его существования. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb тогда составлял 6,4 балла (а на момент написания этой новости и вовсе опустился до 5,7).
Претензии вызвал, в частности, актерский состав. Например, Кейру Мец сыграла Сафийя Ингар, непохожая на свой книжный прототип.
К слову, в этом составе «Ведьмака» снимали в последний раз. Генри Кэвилл, играющий Геральта, завершает свое участие в шоу. В четвертом и пятом сезонах его роль достанется Лиаму Хемсворту. Они уже находятся в разработке.