«Ведьмак» вернул себе первенство в еженедельном рейтинге Netflix

Картина про Геральта из Ривии попала на первое место топа в первую неделю после премьеры первой части сезона (26 июня — 2 июля) и продержалась в нем до 9 июля. Однако уже на третьей неделе лидерство забрал второй сезон сериала «Линкольн для адвоката».