Гильдия сценаристов США встретится со студиями и стримингами впервые после начала забастовки

На 4 августа назначена встреча Гильдии сценаристов США (WGA) с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который представляет интересы голливудских киностудий и стриминговых платформ. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Инициатором переговоров стал AMPTP, место встречи держится в тайне. Альянс просит ждать официальных заявлений по ее итогам, потому что в ближайшее время в сети может появиться много фейков.
«Мы по-прежнему придерживаемся пути поиска взаимовыгодных сделок с профсоюзами», — сказал представитель альянса, имея в виду как Гильдию сценаристов, так и Гильдию актеров (SAG-AFTRA), которая также объявила забастовку.
Как отмечает THR, это первый шаг к примирению WGA и AMPTP, переговоры между которыми не проводятся с начала мая — тогда Гильдия сценаристов США и начала свою первую за 15 лет забастовку.
Гильдия актеров начала забастовку в середине июля. В числе причин — устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.
Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). До устранения всех проблем они не будут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры.