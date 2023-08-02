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Гильдия сценаристов США встретится со студиями и стримингами впервые после начала забастовки

Виктория Шанина
Сегодня в 11:21

На 4 августа назначена встреча Гильдии сценаристов США (WGA) с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который представляет интересы голливудских киностудий и стриминговых платформ. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Инициатором переговоров стал AMPTP, место встречи держится в тайне. Альянс просит ждать официальных заявлений по ее итогам, потому что в ближайшее время в сети может появиться много фейков.

«Мы по-прежнему придерживаемся пути поиска взаимовыгодных сделок с профсоюзами», — сказал представитель альянса, имея в виду как Гильдию сценаристов, так и Гильдию актеров (SAG-AFTRA), которая также объявила забастовку.

Как отмечает THR, это первый шаг к примирению WGA и AMPTP, переговоры между которыми не проводятся с начала мая — тогда Гильдия сценаристов США и начала свою первую за 15 лет забастовку.

Поводом для старта забастовки стала сорванная сделка WGA с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony. А о причинах и ходе забастовки «Афиша Daily» подробно рассказывала тут.

Гильдия актеров начала забастовку в середине июля. В числе причин — устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.

Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). До устранения всех проблем они не будут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры.

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NetflixAmazonAppleWalt Disney
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