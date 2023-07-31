Суд оставил Беркович и Петрийчук в СИЗО. Их защита обвинила автора экспертизы в разжигании вражды

В мае Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил завести на Силантьева уголовное дело о разжигании вражды, усмотрев в его высказываниях антисемитизм. РЕК обнаружил антисемитизм в комментарии Силантьева телеграм-каналу Lomovka, в котором он заявил, что «не первый раз наблюдает, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским».