Суд оставил Беркович и Петрийчук в СИЗО. Их защита обвинила автора экспертизы в разжигании вражды

Мосгорсуд признал законным продление ареста режиссерке Егвении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу о спектакле «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Во время заседания защита просила смягчить меру пресечения, указывая, что следствие не предпринимает активных действий, ожидая психиатрической экспертизы Беркович. Прокуратура просила оставить обвиняемых в СИЗО, утверждая, что лишь такая мера пресечения может обеспечить интересы следствия.
Адвокат Беркович Ксения Карпинская во время заседания также заявила, что подала заявление о возбуждении уголовного дела против Романа Силантьева — автора «деструктологической» экспертизы обвинения по делу.
Карпинская попросила привлечь Силантьева к уголовной ответственности за разжигание ненависти. По ее словам, в «деструктологической» экспертизе содержатся антисемитские высказывания.
5 мая московский суд арестовал режиссерку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две «Золотые маски». Он посвящен девушкам, решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
Уголовное дело на Петрийчук и Беркович завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую Силантьев проводил с главой Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.
Экспертиза Силантьева выявила в «Финисте Ясном Соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
В мае Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил завести на Силантьева уголовное дело о разжигании вражды, усмотрев в его высказываниях антисемитизм. РЕК обнаружил антисемитизм в комментарии Силантьева телеграм-каналу Lomovka, в котором он заявил, что «не первый раз наблюдает, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским».
Позже просьбу Еврейского конгресса поддержало духовное управление мусульман России. Религиозная организация тоже попросила проверить слова Силантьева на антисемитизм.
* «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.