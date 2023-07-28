Реклама
Новости

«Зону права» исключили из списка иноагентов. В прошлом месяце организацию ликвидировали

Семён Гудошников
Вчера в 22:52

Минюст исключил правозащитную организацию «Зона права» из списка иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Согласно нему, организацию исключили из реестра 21 июля. По данным ЕГРЮЛ, в июне «Зона права» была ликвидирована».

Правозащитники из «Зоны права» помогали заключенным, пострадавшим от пыток или полицейского насилия. Кроме того, организация запускала ботов и горячую линию для жертв домашнего начилия.

В сентябре 2021 года «Зону права» признали иностранным агентом. Причины внесения в реестр Минюст тогда не указал.

Ранее российский суд впервые признал незаконным включение журналиста в реестр иностранных агентов. Владивостокский суд постановил исключить из списка Минюста Даниила Губарева, бывшего сотрудника владивостокского агентства Vl.ru, который сейчас ведет паблики news.vl из Сингапура.

расскажите друзьям
люди
Даниил Губарев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»