«Зону права» исключили из списка иноагентов. В прошлом месяце организацию ликвидировали

Минюст исключил правозащитную организацию «Зона права» из списка иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.
Согласно нему, организацию исключили из реестра 21 июля. По данным ЕГРЮЛ, в июне «Зона права» была ликвидирована».
Правозащитники из «Зоны права» помогали заключенным, пострадавшим от пыток или полицейского насилия. Кроме того, организация запускала ботов и горячую линию для жертв домашнего начилия.
В сентябре 2021 года «Зону права» признали иностранным агентом. Причины внесения в реестр Минюст тогда не указал.
Ранее российский суд впервые признал незаконным включение журналиста в реестр иностранных агентов. Владивостокский суд постановил исключить из списка Минюста Даниила Губарева, бывшего сотрудника владивостокского агентства Vl.ru, который сейчас ведет паблики news.vl из Сингапура.