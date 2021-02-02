«Зона права» запустила горячую линию для помощи жертвам домашнего насилия

Правозащитный проект «Зона права» запустил горячую линию для психологической помощи жертвам домашнего насилия. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу организации.

Номер телефона поддержки: +7 900 329 22 60. Позвонив по нему, человек может получить первичную консультацию, экстренную и неотложную психологическую скорую помощь, а также, если нужно, краткосрочную психотерапевтическую консультацию. Кроме того, специалисты горячей линии помогут составить внесудебные психологические заключения по делам, касающимся домашнего насилия.

Дежурить на линии будет Владимир Рубашный — психолог, который помогает людям, пострадавшим от насилия в семье. Он подчеркивает, что общество часто относится к домашнему насилию как к сугубо личному или семейному делу, а родственники и власти перекладывают ответственность за насилие со стороны мужчин на женщин, утверждая, что они сами провоцируют конфликт.

«Полагаю, чем больше адекватных психологов будут заниматься этой проблемой, тем лучше», — отметил Рубашный.

Ранее правозащитный проект запустил в телеграме и «ВКонтакте» ботов для помощи пострадавшим от насилия. В ботах есть три раздела — «Инструкции», «Карта помощи» и «Помощь юристов». В «Инструкциях» можно узнать, что делать и как обезопасить себя при встрече с домашним или сексуальным насилием, в «Карте помощи» — найти адреса кризисных центров, а в последнем разделе — контакты юристов «Зоны права».