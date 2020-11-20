«Зона права» запустила ботов для помощи жертвам домашнего насилия

Правозащитный проект «Зона права» запустил в телеграме и «ВКонтакте» ботов для помощи жертвам домашнего насилия. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу организации.

В ботах есть три раздела — «Инструкции», «Карта помощи» и «Помощь юристов». В инструкциях можно узнать, как что делать и как обезопасить себя при встрече с домашним или сексуальным насилием, в «Карте помощи» — адреса кризисных центров, а в последнем — контакты юристов «Зоны права».

В начале ноября «Зона права» выпустила доклад «Право жертв домашнего насилия на необходимую оборону». В нем говорится, что российские суды не воспринимают домашнее насилие как нарушение прав человека, обесценивают тяжесть вреда его жертвам и в большинстве случаев считают, что допустимая оборона возможна только голыми руками.