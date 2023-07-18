Российский суд впервые признал незаконным включение журналиста в список иноагентов

Советский районный суд Владивостока признал незаконным включение журналиста Даниила Губарева в реестр иностранных агентов. Суд постановил, что его внесение в список Минюста подлежит отмене, сообщает «Коммерсант».
Губарев работал во владивостокском информагентстве Vl.ru, а после увольнения вместе с бывшей коллегой стал вести в соцсетях новостные паблики News.vl о событиях Владивостока. В инстаграме* сейчас у них более 200 тыс. подписчиков. В публикациях Губарев нередко критикует действия властей Приморья.
В список иноагентов Минюст включил его в марте. В ведомстве тогда заявили, что журналист «распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами». Сейчас Губарев проживает в Сингапуре.
Он сообщил «Коммерсанту», что был «абсолютно не согласен» с решением Минюста. «Рад, что мы победили в суде. Но не удивлюсь, если опять все вернут назад», — отметил журналист.
До Губарева суд лишь один раз признавал незаконным включение в реестр иностранных агентов. В конце 2021 года Петербургский городской суд постановил исключить из перечня Минюста ВИЧ-сервисный фонд «Гуманитарное действие», но спустя полгода это решение отменила вышестоящая инстанция.
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