Российский суд впервые признал незаконным включение журналиста в список иноагентов

Губарев работал во владивостокском информагентстве Vl.ru, а после увольнения вместе с бывшей коллегой стал вести в соцсетях новостные паблики News.vl о событиях Владивостока. В инстаграме* сейчас у них более 200 тыс. подписчиков. В публикациях Губарев нередко критикует действия властей Приморья.