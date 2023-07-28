Виктор Гинзбург, автор фильмов по книгам «Generation П» и «Ампир V», занялся адаптацией еще одного романа Виктора Пелевина — «S.N.U.F.F.». Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на режиссера.
По словам Гинзбурга, проект находится на ранней стадии разработки. Других подробностей «Кинопоиск» не уточняет.
В 2018 году «Коммерсант» писал, что Гинзбург получил права на экранизацию книг Пелевина «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10», которую в будущем тоже собирается адаптировать.
Гинзбург, начинавший в 80-х как клипмейкер, а затем документалист, снял за свою карьеру два полнометражных художественных фильма. Обе картины — «Generation П» 2011 года и «Ампир V» 2022-го — основаны на романах Пелевина.
«Ампир V», который должен был выйти в российский прокат еще в конце 2021-го, так и не дошел до кинотеатров. Сперва премьеру перенесли на следующий год без объяснения причин, затем кинокомпания Sony Pictures, которая занималась релизом, остановила деятельность в России из‑за боевых действий на Украине. Права на прокат в России и Беларуси передали «Вольге».