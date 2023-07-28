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После «Ампира V» Виктор Гинзбург экранизирует еще один роман Пелевина — «S.N.U.F.F.»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:57

Виктор Гинзбург, автор фильмов по книгам «Generation П» и «Ампир V», занялся адаптацией еще одного романа Виктора Пелевина — «S.N.U.F.F.». Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на режиссера.

По словам Гинзбурга, проект находится на ранней стадии разработки. Других подробностей «Кинопоиск» не уточняет.

В 2018 году «Коммерсант» писал, что Гинзбург получил права на экранизацию книг Пелевина «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10», которую в будущем тоже собирается адаптировать.

Гинзбург, начинавший в 80-х как клипмейкер, а затем документалист, снял за свою карьеру два полнометражных художественных фильма. Обе картины — «Generation П» 2011 года и «Ампир V» 2022-го — основаны на романах Пелевина.

«Ампир V», который должен был выйти в российский прокат еще в конце 2021-го, так и не дошел до кинотеатров. Сперва премьеру перенесли на следующий год без объяснения причин, затем кинокомпания Sony Pictures, которая занималась релизом, остановила деятельность в России из‑за боевых действий на Украине. Права на прокат в России и Беларуси передали «Вольге».

В марте 2023-го «Ампир V» появился на пиратских трекерах. По словам Гинзбурга, у пиратов оказалась старая версия картины, в которой не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Автор выразил сожаление, что российские зрители увидели фильм именно в такой версии.

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Виктор ГинзбургВиктор Пелевин
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