«Ампир V», который должен был выйти в российский прокат еще в конце 2021-го, так и не дошел до кинотеатров. Сперва премьеру перенесли на следующий год без объяснения причин, затем кинокомпания Sony Pictures, которая занималась релизом, остановила деятельность в России из‑за боевых действий на Украине. Права на прокат в России и Беларуси передали «Вольге».