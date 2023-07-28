Netflix ищет специалиста по ИИ с зарплатой 900 тыс. долларов в год. Бастующие актеры возмущены этим

Netflix на фоне забастовок американских Гильдий актеров (SAG-AFTRA) и сценаристов (WGA) ищет менеджера по продуктам с искусственным интеллектом. На вакансию, размещенную на сайте стриминг-сервиса, обратил внимание The Intercept.
Компания готова платить такому специалисту от 300 до 900 тыс. долларов в год, в то время как многие актеры зарабатывают около 200 долларов в день, отмечает издание. Менеджер по продуктам с искусственным интеллектом должен управлять разработчиками моделей ИИ и заниматься персонализацией контента под интересы зрителей.
В вакансии упоминаются планы Netflix по интеграции технологии во все сферы бизнеса. В отдельном разделе на сайте сервиса говорится, что Netflix использует ИИ «для оптимизации производства оригинальных фильмов и телешоу».
Это не единственная вакансия компании, связанная с ИИ и обещающая гигантскую зарплату. Студия игр Netflix ищет технического директора машинного обучения и ИИ в лаборатории стриминг-сервиса по исследованиям и развитию. Такому специалисту компания готова платить 450–650 тыс. долларов в год.
В актерском профсоюзе возмущены, что Netflix готов тратить столь крупные суммы на ИИ-специалистов, в то время как актеры пытаются добиться более справедливой оплаты труда. «Просто отвратительно — тратить 900 тыс. долларов в год на солдата в безбожной армии ИИ, притом что такая сумма может обеспечить медицинское страхование 35 актерам-членам SAG-AFTRA и их семьям», — прокомментировал вакансию Netflix актер Роб Дилейни.
Роль, которую будет играть ИИ в сфере развлечений, — ключевой предмет споров между киностудиями и бастующими актерами. Перед забастовкой Альянс продюсеров кино и телевидения собирался заполучить ИИ-копии актеров за бесценок, чтобы потом использовать их, сколько это потребуется, говорил представитель актерского профсоюза.
Некоторые актеры второго плана сказали, что уже прошли сканирование, при этом оно было обязательным — в противном случае они бы лишились роли. Такая технология уже применялась в ряде крупных проектов Warner Bros., Marvel и Netflix, включая серию реалити-шоу «Deep Fake Love» от стримингового сервиса.
Профсоюз актеров США начал забастовку 14 июля в полночь по времени Западного побережья США (10.00 по Москве). Актеры отказываются участвовать в фильмах и сериалах, заниматься их продвижением и посещать премьеры, пока профсоюз не заключит справедливый контракт со студиями.
Таким образом, актеры присоединились к забастовке Гильдии сценаристов США, которая продолжается с начала мая. Последняя забастовка американского актерского профсоюза была в 1980 году. А актеры и сценаристы в последний раз бастовали вместе в 1960-м.