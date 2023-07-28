Netflix ищет специалиста по ИИ с зарплатой 900 тыс. долларов в год. Бастующие актеры возмущены этим

В актерском профсоюзе возмущены, что Netflix готов тратить столь крупные суммы на ИИ-специалистов, в то время как актеры пытаются добиться более справедливой оплаты труда. «Просто отвратительно — тратить 900 тыс. долларов в год на солдата в безбожной армии ИИ, притом что такая сумма может обеспечить медицинское страхование 35 актерам-членам SAG-AFTRA и их семьям», — прокомментировал вакансию Netflix актер Роб Дилейни.