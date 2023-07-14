Голливудские студии собирались заполучить AI-копии актеров. Это повторяет идею из «Черного зеркала»

Collider со ссылкой на источники пишет, что студии уже используют эту технологию несколько лет. Она применялась в ряде крупных проектов Warner Bros. Discovery, Marvel Studios и Netflix, включая предстоящего «Капитана Америку: Дивный новый мир» и детективный сериал «The Residence» от Netflix. По словам некоторых актеров второго плана, им не давали возможности отказаться от сканирования, поскольку от этого зависел их наем.