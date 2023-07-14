Голливудские студии собирались заполучить AI-копии актеров. Это повторяет идею из «Черного зеркала»

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) собирался заполучить AI-копии актеров, чтобы в дальнейшем использовать их, сколько это потребуется. Об этом заявил главный переговорщик от профсоюза актеров США (SAG-AFTRA) Дункан Крэбтри-Айрленд, сообщает Rolling Stone.
По словам Крэбтри-Айрленда, голливудские студии выдвигали данное «новаторское предложение в области искусственного интеллекта» перед забастовкой актеров. И само это предложение стало одной из причин забастовки.
AMPTP хотел «отсканировать второстепенных актеров» в крупных лентах, даже если они устроились на один день. Плату эти актеры получили бы только за сутки, а их виртуальную копию студии бы смогли использовать в любом проекте, который захотят и без согласия артиста, сообщил представитель SAG-AFTRA.
Collider со ссылкой на источники пишет, что студии уже используют эту технологию несколько лет. Она применялась в ряде крупных проектов Warner Bros. Discovery, Marvel Studios и Netflix, включая предстоящего «Капитана Америку: Дивный новый мир» и детективный сериал «The Residence» от Netflix. По словам некоторых актеров второго плана, им не давали возможности отказаться от сканирования, поскольку от этого зависел их наем.
Предложение голливудских студий буквально повторяет идею из первого эпизода шестого сезона «Черного зеркала». В серии «Ужасная Джоан», вышедшей 15 июня, главная героиня обнаруживает на стриминговом сервисе сериал, который почти в точности пересказывает ее день. В этом шоу в главной роли появляется Сальма Хайек, впрочем, не самостоятельно, а в виде цифровой копии, поскольку актриса разрешила сервису использовать свой образ.
Профсоюз актеров США начал забастовку 14 июля в полночь по времени Западного побережья США (10.00 по Москве). Актеры отказываются участвовать в фильмах и сериалах, заниматься их продвижением и посещать премьеры, пока профсоюз не заключит справедливый контракт со студиями.
Таким образом, актеры присоединились к забастовке Гильдии сценаристов США, которая продолжается с начала мая. Последняя забастовка американского актерского профсоюза была в 1980 году. А актеры и сценаристы в последний раз бастовали вместе в 1960-м.