Совфед одобрил законы о повышении призывного возраста и запрете на выезд из‑за повестки

Совет Федерации одобрил законы о повышении максимального призывного возраста на три года и запрете на выезд из РФ призывникам со дня направления повестки. В первом случае проект одобрили почти единогласно, во втором — единогласно.
С 2024 года призывной возраст составит от 18 до 30 лет. Россияне, которым 27 лет исполняется в 2023 году, не попадут под призыв в 2024-м, они станут военнообязанными запаса, заявлял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Нижняя граница призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет, от ее повышения до 21 года отказались, потому что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», говорил Картаполов.
Два сенатора Совета Федерации — глава комитета по обороне Виктор Бондарев и глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас — еще на моменте рассмотрения закона Госдумой выступили против сохранения нижней границы армейского призыва на уровне 18 лет. При этом Бондарев предложил предусмотреть право поступить на военную службу с 18 лет по собственному желанию. Однако сейчас комитет Бондарева и он сам поддержали инициативу.
Призывникам на военную службу также запретят покидать страну со дня отправки повестки или размещения в электронном реестре. Согласно действующим нормам, запрет на выезд начинает действовать со дня, когда повестка считается врученной по закону.
Весной в Минцифры говорили, что единый реестр воинского учета могут создать до конца 2023 года, до конца же 2024-го планируется его подключение к военкоматам и подготовка к эксплуатации, а старт его полноценного использования был намечен на 2025-й.