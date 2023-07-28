Совфед одобрил законы о повышении призывного возраста и запрете на выезд из‑за повестки

С 2024 года призывной возраст составит от 18 до 30 лет. Россияне, которым 27 лет исполняется в 2023 году, не попадут под призыв в 2024-м, они станут военнообязанными запаса, заявлял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Нижняя граница призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет, от ее повышения до 21 года отказались, потому что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», говорил Картаполов.