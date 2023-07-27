ТАСС: Исинбаеву исключили из центрального штаба ОНФ

Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву исключили из центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, решение приняли заочным голосованием. Собеседник агентства уточнил, что одной из причин исключения стало неучастие спортсменки в работе ОНФ и его центрального штаба.
Пару недель назад испанское издание El Digital Sur со ссылкой на источники сообщило, что Исинбаева живет на острове Тенерифе в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни». Издание отмечало, что спортсменка имеет звание майора Российской армии и тесные связи с Владимиром Путиным (в 2012 и 2018 годах она была доверенным лицом Путина на президентских выборах, в 2020-м входила в рабочую группу по написанию поправок к Конституции РФ).
Исинбаева в ответ заявила, что она «человек мира» и «живет там, где работает». Она сказала, что, хоть и выступала за спортивный клуб ЦСКА, «никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ» и «не была депутатом Госдумы или членом какой‑либо партии», а ее воинские звания «носят номинальный характер».
Исинбаева также отметила, что МОК провел в отношении нее проверку и не нашел препятствий для ее работы в организации.
После заявлений Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов сказал, что власти республики намерены переименовать стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки. «Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из‑за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона», — пояснил он.
Министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимыми слова Исинбаевой относительно ее воинского звания и «событий, которые происходят в родной стране». По его мнению, к заявлениям спортсменки отрицательно относится «каждый человек, любящий свою страну». В Кремле за олимпийскую чемпионку заступились, призвав не забывать о ее заслугах.