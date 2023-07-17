МОК проверил легкоатлетку Елену Исинбаеву и разрешил ей продолжить работу в организации

«Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые „готовы бросить камень в меня сегодня“ лишь потому, что кто‑то что‑то где‑то сказал, написал или распространил фото десятилетней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», — сказала она.