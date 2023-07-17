МОК проверил легкоатлетку Елену Исинбаеву и разрешил ей продолжить работу в организации

Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) провел проверку в отношении двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и не нашел препятствий для ее работы в организации. Об этом сама спортсменка рассказала в соцсети «ВКонтакте».
Легкоатлетка заявила, что в сентябре 2023 года возобновит свою деятельность в МОК, членом которого она была с 2016 года. «В отношении меня у МОК нет никаких сомнений, и ни под какие статьи и санкции я не попадаю», — подчеркнула Исинбаева.
«Мое призвание — спорт», — написала она. Исинбаева также добавила, что в ее работе в МОК «была временная пауза». «МОК понадобилось время во всем разобраться», — пояснила двукратная чемпионка Олимпийских игр.
«Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые „готовы бросить камень в меня сегодня“ лишь потому, что кто‑то что‑то где‑то сказал, написал или распространил фото десятилетней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», — сказала она.
О проверке МОК в отношении Елены Исинбаевой стало известно в июне 2023 года. Прославленную легкоатлетку проверили на причастность к Российской армии и активную поддержку боевых действий в период после 24 февраля 2022 года.
В СМИ появилась информация, что Исинбаева недавно переехала в Испанию. Ранее, в 2012 и 2018 годах, она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а в 2020 году входила в рабочую группу по написанию поправок к Конституции РФ.