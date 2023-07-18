В Махачкале переименуют стадион имени Елены Исинбаевой

Власти Дагестана намерены переименовать легкоатлетический стадион имени Елены Исинбаевой, расположенный в Махачкале. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.
Он отметил, что спортивный центр назвали в честь Исинбаевой «скоропалительно, без учета мнения горожан». По мнению Меликова, «будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы».
«Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из‑за кордона, — для нас серьёзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона», — заявил глава Дагестана.
Меликов подчеркнул, что уже поручил министерству спорта республики и мэру Махачкалы заняться переименованием стадиона.
«Дагестан — спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это всё, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона», — отметил он.
Меликов допустил, что «люди и вовсе захотят вернуть прежнее название — „Труд“». «А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой‑нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — добавил чиновник.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. МОК проверил спортсменку на связь с российской армией и не нашел препятствий для ее деятельности в организации.
Также Исинбаева прокомментировала информацию о том, что она якобы переехала в Испанию. «Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю», — написала она в соцсетях.