В Махачкале переименуют стадион имени Елены Исинбаевой

Также Исинбаева прокомментировала информацию о том, что она якобы переехала в Испанию. «Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю», — написала она в соцсетях.