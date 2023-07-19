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Министр спорта назвал недопустимым отношение Исинбаевой к своему воинскому званию

Семён Гудошников
Сегодня в 17:21

Заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой относительно ее воинского звания недопустимы, сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

«Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране», — цитирует его слова ТАСС.

По мнению министра, к заявлениям спортсменки отрицательно относится «каждый человек, любящий свою страну».

На прошлой неделе испанское издание El Digital Sur со ссылкой на источники сообщило, что Исинбаева живет на острове Тенерифе в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни». Издание отмечало, что спортсменка имеет звание майора в Российской армии и тесные связи с Владимиром Путиным (в 2012 и 2018 годах она была доверенным лицом Путина на президентских выборах, в 2020-м входила в рабочую группу по написанию поправок к Конституции РФ).

Исинбаева в ответ заявила, что она «человек мира» и «живет там, где работает». Она сказала, что хоть и выступала за спортивный клуб ЦСКА, «никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ» и «не была депутатом Госдумы или членом какой‑либо партии», а ее воинские звания «носят номинальный характер».

Исинбаева также отметила, что МОК провел в отношении нее проверку и не нашел препятствий для ее работы в организации.

После заявлений Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов сказал, что власти республики намерены переименовать стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки. «Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из‑за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона», — пояснил он.

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Владимир ПутинСергей МеликовОлег Матыцин
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