Министр спорта назвал недопустимым отношение Исинбаевой к своему воинскому званию

После заявлений Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов сказал, что власти республики намерены переименовать стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки. «Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из‑за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона», — пояснил он.