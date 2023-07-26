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В Вене прошла акция против концертов Rammstein. В ней приняли участие сотни людей

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:40

В Вене, возле стадиона «Эрнст Хаппель», прошла акция против проведения концертов рок-группы Rammstein в связи с обвинениями музыкантов в сексуальном насилии. Об этом сообщил ТАСС.

В демонстрации приняли участие около 500 человек. Они принесли на место протеста плакаты с надписями «Долой со сцены преступников», «Верьте пострадавшим», «Ты все еще можешь выкинуть свой билет».

Протестующие призывали отменить выступление Rammstein после того, как фронтмена группы Тилля Линдеманна и клавишника Кристиана Флаке Лоренца обвинили в домогательствах и избиении женщин.

В сети появилась соответствующая петиция, под которой подписались почти 17,5 тыс. человек. Концерты Rammstein в Вене запланированы на 26 и 27 июля, все билеты на них (около 110 тыс.) раскуплены.

«Для нас самое главное — продемонстрировать солидарность с пострадавшими, показать, что мы верим пострадавшим и хотим их поддержать и что не будем молчать, хотя концерты не отменили», — заявили участники протестной акции.

В мае поклонница Rammstein Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в том, что в Вильнюсе он угостил ее напитком с наркотиком, а затем домогался. В июне в Берлине возбудили уголовное дело против музыканта из‑за обвинений со стороны еще двух женщин.

В июле обвинения в насилии коснулись и Кристиана Флаке Лоренца. На фоне скандала звукозаписывающая компания Universal Music разорвала сотрудничество с Rammstein, а издательство Kiepenheuer & Witsch прекратило работать с Линдеманном. Уже после этого против Линдеманна выступила еще одна девушка — на этот раз из Австрии.

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