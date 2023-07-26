В Вене прошла акция против концертов Rammstein. В ней приняли участие сотни людей

В Вене, возле стадиона «Эрнст Хаппель», прошла акция против проведения концертов рок-группы Rammstein в связи с обвинениями музыкантов в сексуальном насилии. Об этом сообщил ТАСС.
В демонстрации приняли участие около 500 человек. Они принесли на место протеста плакаты с надписями «Долой со сцены преступников», «Верьте пострадавшим», «Ты все еще можешь выкинуть свой билет».
Протестующие призывали отменить выступление Rammstein после того, как фронтмена группы Тилля Линдеманна и клавишника Кристиана Флаке Лоренца обвинили в домогательствах и избиении женщин.
В сети появилась соответствующая петиция, под которой подписались почти 17,5 тыс. человек. Концерты Rammstein в Вене запланированы на 26 и 27 июля, все билеты на них (около 110 тыс.) раскуплены.
«Для нас самое главное — продемонстрировать солидарность с пострадавшими, показать, что мы верим пострадавшим и хотим их поддержать и что не будем молчать, хотя концерты не отменили», — заявили участники протестной акции.
В июле обвинения в насилии коснулись и Кристиана Флаке Лоренца. На фоне скандала звукозаписывающая компания Universal Music разорвала сотрудничество с Rammstein, а издательство Kiepenheuer & Witsch прекратило работать с Линдеманном. Уже после этого против Линдеманна выступила еще одна девушка — на этот раз из Австрии.