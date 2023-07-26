В Вене прошла акция против концертов Rammstein. В ней приняли участие сотни людей

В мае поклонница Rammstein Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в том, что в Вильнюсе он угостил ее напитком с наркотиком, а затем домогался. В июне в Берлине возбудили уголовное дело против музыканта из‑за обвинений со стороны еще двух женщин.