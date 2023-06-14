Против Тилля Линдеманна из Rammstein возбудили уголовное дело об изнасиловании

В отношении немецкого музыканта Тилля Линдеманна, известного как фронтмена метал-группы Rammstein, возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Об этом сообщил Daily Storm.
По информации издания, Линдеманна подозревают в преступлении против двух людей. Личности предполагаемых жертв не разглашаются. Также в секрете держатся и другие детали дела.
Известно, что Линдеманну грозит от полугода до пяти лет лишения свободы в соответствии с выдвинутыми против него обвинениями.
Немецкая полиция заинтересовалась Линдеманном после того, как одна из поклонниц музыканта Шелби Линн заявила, будто тот опоил ее напитком с наркотиком и домогался. Линн утверждала, что в подобной ситуации оказались и другие девушки.
Rammstein категорически отрицали, что с Шелби могло произойти что‑то плохое по вине кого‑либо из участников группы или команды. «Мы можем исключить возможность, что подобное случилось в нашей среде», — заявили артисты.