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Против Тилля Линдеманна из Rammstein возбудили уголовное дело об изнасиловании

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:59

В отношении немецкого музыканта Тилля Линдеманна, известного как фронтмена метал-группы Rammstein, возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Об этом сообщил Daily Storm.

По информации издания, Линдеманна подозревают в преступлении против двух людей. Личности предполагаемых жертв не разглашаются. Также в секрете держатся и другие детали дела.

Известно, что Линдеманну грозит от полугода до пяти лет лишения свободы в соответствии с выдвинутыми против него обвинениями.

Немецкая полиция заинтересовалась Линдеманном после того, как одна из поклонниц музыканта Шелби Линн заявила, будто тот опоил ее напитком с наркотиком и домогался. Линн утверждала, что в подобной ситуации оказались и другие девушки.

Rammstein категорически отрицали, что с Шелби могло произойти что‑то плохое по вине кого‑либо из участников группы или команды. «Мы можем исключить возможность, что подобное случилось в нашей среде», — заявили артисты.

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