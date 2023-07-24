Еще одна женщина обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии

«Я одна и женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Тилля Линдеманна, поскольку он прикасался ко мне, хотя я этого не хотела. То, что он занимает положение рок-звезды, не означает, что он может делать с молодыми женщинами все, что захочет. Так не пойдет. И поэтому я хочу все рассказать, ведь это случилось со мной», — заявила она.