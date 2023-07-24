Еще одна женщина обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии

Гражданка Австрии, представившаяся СМИ как Беата Х., обвинила фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальном насилии. Об этом сообщило издание ORF.
Девушка утверждает, что музыкант прижал ее лицом к кровати и сильно ударил ее по ягодицам во время гастрольного тура Rammstein. По словам Беаты, это произошло на вечеринке, куда ее пригласила представительница артиста якобы по его поручению.
Согласно информации медиа, женщина по имени Алена М. сфотографировала для Линдеманна поклонниц, после чего лидер Rammstein обвел на снимке лица понравившихся ему девушек. Затем их пригласили на вечеринку перед концертом.
Беата Х. рассказала, что Алена велела ей одеться сексуально и прийти на встречу с Линдеманном красивой. «Если возьмешь с собой каких‑нибудь мальчиков, сразу вылетишь», — добавила, по словам Беаты, представительница Линдеманна.
На самой вечеринке, как утверждает девушка, запрещено было использовать телефоны. Гаджеты изымали сотрудники службы безопасности. Тем не менее, одной из присутствовавших женщин удалось снять на видео, как Линдеманн бил Беату.
Инцидент произошел в гостиничном номере артиста. По словам Беаты, она опасалась, что Линдеманн захочет с ней близости, однако согласилась на уговоры других участниц вечеринки, решив, что всегда просто сможет отказать рок-звезде.
В номере отеля Линдеманн встретил девушек в одном полотенце. «Я чувствовала себя очень неловко. Внезапно он встал передо мной и сказал: «Я хочу заняться с тобой сексом», — вспомнила Беата.
Она подчеркнула, что сказала Линдеманну о нежелании вступать с ним в сексуальную связь. Однако, как утверждает Беата, музыкант стал настаивать: он бросил ее на кровать и ударил так сильно, что на ягодица девушки остались отпечатки его рук.
«Я не знаю, сколько времени это длилось. Может быть, 30 секунд, может быть, две минуты. Затем я встала, и у меня сильно закружилась голова от удара о кровать», — рассказала Беата.
По ее словам, окружающие не вмешались и даже, как считает девушка, не заметили серьезность ситуации до тех пор, пока Линдеманн не произнес: «Не будь такой глупой, тебе это нравится».
Беата поделилась, что боялась осуждения и непонимания и поэтому некоторое времяне рассказывала свою историю. Девушка не намерена подавать в суд на артиста, но хотела предать случившееся огласке.
«Я одна и женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Тилля Линдеманна, поскольку он прикасался ко мне, хотя я этого не хотела. То, что он занимает положение рок-звезды, не означает, что он может делать с молодыми женщинами все, что захочет. Так не пойдет. И поэтому я хочу все рассказать, ведь это случилось со мной», — заявила она.