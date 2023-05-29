Поклонница Rammstein обвинила Тилля Линдемана в домогательствах и отравлении наркотиком

Покинуть афтепати девушка смогла при помощи двух других девушек. По пути домой Шелби стошнило, а затем она почувствовала боль в теле, следом за чем обнаружила гематомы на ребрах. На следующий день Линн стало еще хуже, она столкнулась с тошнотой, диареей, ознобом и потливостью. Она, по ее собственным словам, не могла встать с кровати. В подобном состоянии в тот день оказались и другие девушки.