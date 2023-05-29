Поклонница Rammstein обвинила Тилля Линдемана в домогательствах и отравлении наркотиком

Поклонница рок-группы Rammstein Шелби Линн обвинила музыканта Тилля Линдемана в том, что он угостил ее напитком с наркотиком, а затем домогался. Об этом девушка написала в своем твиттере.
По словам Линн, Линдеманн предлагал ей заняться сексом перед концертом в Вильнюсе, но она отказалась. Когда Шелби вернулась в отель, она ощущала тошноту и головокружение, а также обнаружила на своем теле синяки и следы от пальцев.
Девушка утверждает, что не помнит, как она получила эти травмы. Шелби заявила, что на вечеринке перед выступлением присутствовали, помимо нее, и другие фанатки. Всех их в ходе вечеринки, как говорил Линн, детально фотографировали.
После фотографирования, которое Шелби посчитала некомфортным, ее пригласили на личную встречу с Линдеманном. Поклонницу забеспокоило это предложение, однако ее заверили, что артист будет вести себя как «абсолютный джентельмен».
На встрече Линдеманн предложил Шелби и другим девушкам выпить по шоту текилы. «Он налил их из бутылки, а потом разбил бокалы для виски и попросил пару девушек разбить свои тоже», — рассказала девушка.
После выпитого напитка Линн почувствовала себя странно. «Моя память стала пропадать. Я была как зомби: танцевала, пела, но также спотыкалась и теряла равновесие», — заявила она.
Шелби опубликовала видео с концерта, на которых видно, что ее состояние действительно заметно отличается от нормального. В перерыве, как утверждает девушка, Линдеманн и предложил ей секс.
Когда поклонница отказала музыканту, тот разозлился и, по словам Линн, заявил, что диджей Джо Летц сказал ему, что Шелби согласится на близость. «Мне жаль, что я разочаровываю тебя, но это действительно что‑то особенное для меня, я не могу», — ответила ему сама Шелби.
Дальнейшее развитие вечера девушка, по ее словам, не помнит. Память вернулась к Линн только на афтепати. Рядом с Линн сидел гитарист Рихард Круспе. На вечеринке Шелби больше ничего не пила, кроме двух бутылок воды.
Покинуть афтепати девушка смогла при помощи двух других девушек. По пути домой Шелби стошнило, а затем она почувствовала боль в теле, следом за чем обнаружила гематомы на ребрах. На следующий день Линн стало еще хуже, она столкнулась с тошнотой, диареей, ознобом и потливостью. Она, по ее собственным словам, не могла встать с кровати. В подобном состоянии в тот день оказались и другие девушки.
Аптечный тест на наркотики показал отрицательный результат. Тем не менее, Линн обратилась в больницу и сдала там анализы. Девушка уверена, что на препати ее опоили, а затем, возможно, воспользовались ее опьянением.
Rammstein категорически отрицают, что с Шелби могло произойти что‑то плохое по вине кого‑либо из участников группы или команды. «Мы можем исключить возможность, что подобное случилось в нашей среде», — заявили музыканты.