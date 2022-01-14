Шинейд О’Коннор госпитализировали после ее сообщений о намерении покончить с собой

Ирландскую певицу Шинейд О’Коннор госпитализировали после серии твитов о том, что она намерена совершить самоубийство. Сообщение об этом появилось в аккаунте исполнительницы.

«Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я сейчас на пути в больницу вместе с полицейскими. Простите, что расстроила всех. Я потеряна без своего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое‑то время. Но я собираюсь найти Шейна. Это просто перерыв», — написала она.

В предыдущих постах исполнительница заявляла, что намерена «отправиться вслед за сыном» и не видит смысла жить без него. Сын певицы Шейн О’Коннор покончил с собой 8 января.

По сообщениям Шинейд О’Коннор, он сбежал из больницы, где находился после двух попыток суицида в конце 2021 года. Медперсонал должен был круглосуточно присматривать за подростком, заявила певица, однако 6 января мальчик покинул клинику и не выходил на связь.

9 января она добавила, что останки ее сына были официально идентифицированы. О’Коннор винит в смерти сына социальных работников из организации Tusla, которая занимается защитой несовершеннолетних.

Шинейд О’Коннор начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах. В 1990 году она выпустила второй альбом, в который вошел, вероятно, самый значительный хит певицы — «Nothing Compares 2 U». В 2020 году журнал Time включил ее в список главных женщин столетия.

Вскоре после этого стало известно, что О’Коннор работает над мемуарами. В них она намеревалась рассказать о тяжелом детстве, музыкальных триумфах, борьбе с депрессией и биполярным расстройством. Об артистке также выйдет документальный фильм.

В 2021 году О’Коннор заявила о своих планах уйти из музыки после релиза альбома «No Veteran Dies Alone» — он намечен на 2022 год. Позднее певица пояснила, что вначале все же проведет гастрольный тур в поддержку пластинки.