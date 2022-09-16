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вчера в 19:02
Вышел трейлер документального фильма о Шинейд О’Коннор «Ничто не сравнится»
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:50

В сети появился трейлер документального фильма об ирландской певице Шинейд О’Коннор под названием «Ничто не сравнится». Его опубликовал на своем ютьюб-канале телеканал Showtime — он покажет картину 30 сентября.

Ролик представляет архивные кадры с выступлениями молодой О’Коннор. За кадром музыкальная звезда отмечает, что никогда не хотела быть поп-артисткой. «Я только хотела кричать», — поясняет она.

Участники фильма вспоминают успех трека «Nothing Compares 2 U», название которого стало также именем документальной картины. Песня вышла в 1990 году и мгновенно покорила аудиторию по всему миру вместе с культовым музыкальным видео.

Трейлер также включает воспоминания О’Коннор о ее разрыве с католической церковью и критике певицы со стороны верующих слушателей. В них Шинейд рассказывает о желании быть настоящей по отношению к самой себе.

«Меня зовут Шинейд О’Коннор. Я женщина. И мне есть что предложить», — говорит за кадром артистка, заявляя, как ее «хотели похоронить, не понимая, что она — это семя», очевидно, превратившееся в движение против поп-культурного мейнстрима, его поверхностности и шаблонов.

Режиссером фильма о Шинейд О’Коннор выступила Кэтрин Фергюсон, автор короткометражных лент «Talking the Waters» и «Space to Be». Для нее картина о певице станет полнометражным дебютом.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что документальный фильм об О’Коннор поставит ирландский кинематографист Морис Суини. Предполагалось, что лента станет единственной с участием певицы. Ее должна была выпустить студия Ларри Басса ShinAwiL.

Шинейд О’Коннор начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах. В 1990 году она выпустила второй альбом, в который вошел, вероятно, самый значительный хит певицы — «Nothing Compares 2 U». В 2020 году журнал Time включил ее в список главных женщин столетия.

Шинейд известна не только своей музыкой, но и многочисленными скандалами. Один из них, например, был связан с протестом против сексуального насилия со стороны католических священников в 1992 году.

В 2021 году О’Коннор заявила о своих планах уйти из музыки после релиза альбома «No Veteran Dies Alone» — он намечен на 2022 год. Позднее певица пояснила, что вначале все же проведет гастрольный тур в поддержку пластинки.

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Католическая церковь
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