«Закон написан под большую войну, под общую мобилизацию»: Картаполов об изменении правил мобилизации

Поправки в закон «О мобилизационной подготовке» написаны «под большую войну, под мобилизацию». Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Так он отчитал депутатов, которые пытались отстоять поправки, освобождающие от призыва отцов детей с инвалидностью и многодетных отцов.
«Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов и повторной возможности для них стать героями взятия Верхнего Ларса. <…> Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать!» — сказал депутат.
Поправки, о которых говорил депутат, были приняты сегодня, 25 июля, Госдумой в третьем чтении. Изначально законопроект предлагал документально закрепить, что многодетные отцы могут быть освобождены от военных сборов при желании, при этом у них должна появится возможность записаться в мобилизационный резерв. К окончательному чтению эти положения исчезли, а от первоначальной версии осталось 10% текста.
Принятый законопроект совсем о другом: он запрещает призывникам покидать страну со дня размещения повестки в электронном реестре или с момента ее отправки по почте. По действующему закону выезд запрещается с момента, когда повестка считается полученной — то есть в день ее доставки заказным письмом, в момент ее публикации на «Госуслугах» или через семь дней после ее появления в реестре.