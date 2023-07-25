«Закон написан под большую войну, под общую мобилизацию»: Картаполов об изменении правил мобилизации

Принятый законопроект совсем о другом: он запрещает призывникам покидать страну со дня размещения повестки в электронном реестре или с момента ее отправки по почте. По действующему закону выезд запрещается с момента, когда повестка считается полученной — то есть в день ее доставки заказным письмом, в момент ее публикации на «Госуслугах» или через семь дней после ее появления в реестре.