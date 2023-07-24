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Депутаты смягчили законопроект об увеличении штрафов за нарушения в области воинского учета

Семён Гудошников
Сегодня в 14:44

Депутаты внесли изменения в законопроект, который предлагает увеличить штрафы за нарушения в области воинского учета. На это обратил внимание телеграм-канал Faridaily.

В версии законопроекта ко второму чтению говорится, что за неявку в военкомат без уважительной причины положен штраф в 10–30 тыс. рублей, а не 40–50 тыс., как было в первой редакции документа. Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 500 до 3000 рублей.

Штрафы за несообщение в военкомат актуальных сведений о себе тоже решили поднимать не так сильно. В опубликованном тексте говорится о штрафах в пределах 1000–5000 рублей, хотя изначально депутаты предлагали штрафы в 10–20 тыс. По действующему законодательству за такое нарушение штрафуют максимум на 3000 рублей.

За несообщение о выезде из России на срок больше полугода штраф составит 5–15 тыс. рублей. Если уехать больше чем на три месяца с места жительства во время призыва и не сообщить об этом в военкомат, то штрафовать предлагают на 10–20 тыс. рублей.

За утрату и порчу документов воинского учета будут штрафовать на 3000–5000 рублей, а не на 15–20 тыс., как планировалось изначально.

20 июля депутаты одобрили поправки ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва. Госдума намерена принять закон 25 июля, а вступит он в силу с 1 октября.

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