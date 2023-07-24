Депутаты смягчили законопроект об увеличении штрафов за нарушения в области воинского учета

За несообщение о выезде из России на срок больше полугода штраф составит 5–15 тыс. рублей. Если уехать больше чем на три месяца с места жительства во время призыва и не сообщить об этом в военкомат, то штрафовать предлагают на 10–20 тыс. рублей.