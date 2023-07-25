Призывникам запретят покидать страну с момента размещения повестки в реестре

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках. Согласно нему, военкомы смогут рассылать повестки в электронном виде, а повестка будет считаться врученной в день ее доставки заказным письмом, с момента ее публикации на «Госуслугах» или через семь дней после ее появления в реестре. На тех, кто не пришел в военкомат по повестке, наложат ограничения: запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.