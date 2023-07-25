Призывникам запретят покидать страну с момента размещения повестки в реестре

Призывникам на военную службу запретят покидать Россию со дня размещения повестки в электронном реестре. Такие поправки содержатся в законопроекте, который изначально предлагал позволить россиянам с тремя и более детьми заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Сегодня, 25 июля, этот законопроект был принят в третьем чтении.
Как уточняет РБК, согласно действующему закону, выезд из страны запрещается гражданам, которые подлежат призыву и уже получили повестку. В принятом законе запрет начинает действовать со дня отправки повестки или размещения ее в реестре.
В документе запрет на выезд из страны называется временной мерой, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат.
RTVI сравнил первоначальную и окончательную версию законопроекта, выяснив, что к третьему чтению от первой версии осталось лишь 10%. Изначально инициатива хотела снять отсрочку от призыва для граждан, «пребывающих в мобилизационном резерве», а также документально закрепить, что отцы трех и более детей могут быть освобождены от военных сборов по желанию. К третьему чтению ни одного из этих пунктов не осталось.
В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках. Согласно нему, военкомы смогут рассылать повестки в электронном виде, а повестка будет считаться врученной в день ее доставки заказным письмом, с момента ее публикации на «Госуслугах» или через семь дней после ее появления в реестре. На тех, кто не пришел в военкомат по повестке, наложат ограничения: запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.
Весной в Минцифры говорили, что единый реестр воинского учета могут создать до конца 2023 года, до конца же 2024-го планируется его подключение к военкоматам и подготовка к эксплуатации, а старт его полноценного использования был намечен на 2025-й.