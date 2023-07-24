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Netflix показал новый трейлер финальных эпизодов третьего сезона «Ведьмака»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:20

На ютуб-канале Netflix появился новый трейлер заключительных эпизодов третьего сезона «Ведьмака». Последние три серии выйдут на стриминговой платформе 27 июля.

В отличие от большинства трейлеров «Ведьмака», новый ролик выглядит более драматичным, чем эпичным. И описание под видео поддерживает уровень напряжения: «Он заставит их заплатить».

Первая часть третьего сезона вышла на Netflix 29 июня и получила худшие оценки за всю историю проекта. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb составляет 6,04 баллов.

Претензии вызвал, в частности, актерский состав. Например, Кейру Мец сыграла Сафийя Ингар, непохожая на свой книжный прототип.

К слову, в этом составе «Ведьмака» снимали в последний раз. Генри Кэвилл, играющий Геральта, завершает свое участие в шоу. В четвертом и пятом сезонах его роль достанется Лиаму Хемсворту. Они уже находятся в разработке.

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