Netflix показал новый трейлер финальных эпизодов третьего сезона «Ведьмака»

В отличие от большинства трейлеров «Ведьмака», новый ролик выглядит более драматичным, чем эпичным. И описание под видео поддерживает уровень напряжения: «Он заставит их заплатить».
Первая часть третьего сезона вышла на Netflix 29 июня и получила худшие оценки за всю историю проекта. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb составляет 6,04 баллов.
Претензии вызвал, в частности, актерский состав. Например, Кейру Мец сыграла Сафийя Ингар, непохожая на свой книжный прототип.
К слову, в этом составе «Ведьмака» снимали в последний раз. Генри Кэвилл, играющий Геральта, завершает свое участие в шоу. В четвертом и пятом сезонах его роль достанется Лиаму Хемсворту. Они уже находятся в разработке.