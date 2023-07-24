Создатели «Рика и Морти» уже работают над девятым сезоном, хотя не вышел еще седьмой

Как отмечает Comic Book, такие темпы характерны для шоу — еще до выхода шестого сезона инсайдеры говорили, что в работе уже находится восьмой. Темпы производства мультсериал начал наращивать с 2018 года, когда Adult Swim продлил проект сразу на 70 эпизодов. На тот момент вышло лишь три сезона шоу и готовился к выходу четвертый.