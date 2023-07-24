Создатели «Рика и Морти» уже работают над девятым сезоном, хотя не вышел еще седьмой

Adult Swim начал работу над девятым сезоном мультсериала «Рик и Морти», хотя не вышел еще седьмой сезон. Об этом на Comic-Con 2023 в Сан-Диего рассказал продюсер шоу Стивен Леви, сообщает Comic Book.
По словам создателей мультика, они уже завершили работу над седьмым сезоном, дописали сценарий для восьмого сезона и подготовили часть сюжета для девятого.
Как отмечает Comic Book, такие темпы характерны для шоу — еще до выхода шестого сезона инсайдеры говорили, что в работе уже находится восьмой. Темпы производства мультсериал начал наращивать с 2018 года, когда Adult Swim продлил проект сразу на 70 эпизодов. На тот момент вышло лишь три сезона шоу и готовился к выходу четвертый.
Планы по продолжению шоу не поменялись, после того как проект покинул один из создателей «Рика и Морти» Джастин Ройланд, который озвучивал персонажей. На Comic-Con команда проекта заявила, что для замены голоса Ройланда будут использованы звуковые эффекты.