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Седьмой сезон «Рика и Морти» выйдет осенью

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:07

Авторы мультсериала «Рик и Морти» объявили на международном кинофестивале Анси, что седьмой сезон шоу увидит свет этой осенью. Точная дата, пока неизвестна.

По словам исполнительного продюсера Стива Леви и президента Cartoon Network Майкла Оуилина, рекаст Джастина Ройланда находится в процессе. Актеров на его место пока не утвердили.

Ройланд — соавтор «Рика и Морти» и актер озвучки основных ролей (Рик Санчес и Морти Смит). 13 января прокуратура округа Ориндж предъявила ему обвинения по уголовному делу 2020 года о домашнем насилии и лишении свободы с применением угрозы, насилия, мошенничества или обмана. Adult Swim и Hulu разорвали с Ройландом сотрудничество.

23 марта с соавтора «Рика и Морти» сняли все обвинения в домашнем насилии из‑за отсутствия достаточных доказательств. «Больше всего я разочарован, что так много людей столь быстро осудили меня, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и „отменить“ меня. Позорно, что ей удалось это сделать, хотя бы частично», — сказал Ройланд.

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