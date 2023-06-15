Седьмой сезон «Рика и Морти» выйдет осенью

23 марта с соавтора «Рика и Морти» сняли все обвинения в домашнем насилии из‑за отсутствия достаточных доказательств. «Больше всего я разочарован, что так много людей столь быстро осудили меня, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и „отменить“ меня. Позорно, что ей удалось это сделать, хотя бы частично», — сказал Ройланд.