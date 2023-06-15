Седьмой сезон «Рика и Морти» выйдет осенью

Авторы мультсериала «Рик и Морти» объявили на международном кинофестивале Анси, что седьмой сезон шоу увидит свет этой осенью. Точная дата, пока неизвестна.
По словам исполнительного продюсера Стива Леви и президента Cartoon Network Майкла Оуилина, рекаст Джастина Ройланда находится в процессе. Актеров на его место пока не утвердили.
Ройланд — соавтор «Рика и Морти» и актер озвучки основных ролей (Рик Санчес и Морти Смит). 13 января прокуратура округа Ориндж предъявила ему обвинения по уголовному делу 2020 года о домашнем насилии и лишении свободы с применением угрозы, насилия, мошенничества или обмана. Adult Swim и Hulu разорвали с Ройландом сотрудничество.
23 марта с соавтора «Рика и Морти» сняли все обвинения в домашнем насилии из‑за отсутствия достаточных доказательств. «Больше всего я разочарован, что так много людей столь быстро осудили меня, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и „отменить“ меня. Позорно, что ей удалось это сделать, хотя бы частично», — сказал Ройланд.