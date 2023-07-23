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В Иркутске суд отменил брак из‑за смены пола одним из супругов

Максим Саблин
Сегодня в 10:12

Районный суд Иркутска признал недействительным брак из‑за смены пола одним из супругов, сообщил сайт областной службы ЗАГС.

«В 2023 году по инициативе службы ЗАГС прокурор Октябрьского района г. Иркутска обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным брака между лицами, переменившими пол и его аннулировании. По итогам судебного заседания судом была принята позиция службы и прокурора и исковые требования были удовлетворены», — говорится на сайте.

«Данное решение суда стало первым в Российской Федерации и создало прецедент», — дополняет представитель службы.

«В последние пять лет тенденция по смене пола пошла у нас в геометрической прогрессии — 3 случая, затем шесть, девять, в 2022 году — 15», — поделился руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов газете «Областная».

«В прошлом году у нас заключили брак мужчина и женщина, а через два дня новоявленный муж пришел менять пол. Мы обратились в прокуратуру и в суд, брак был признан недействительным», — говорит он об обстоятельствах процесса.

Также Митусов заявил, что именно его ведомство стало инициатором закона о запрете смены пола. Поводом для этого он назвал возможный «уход от долгов и налогов, нежелание идти в армию, возможные психические расстройства» у трансгендеров.

«Мы обратились в Госдуму, Совет Федерации и Минюст России с предложением запретить смену пола и внести изменения в законодательство о запрете усыновления детей для людей. К счастью, наши предложения были приняты. И в ближайшее время закон о запрете смены пола будет принят», — сказал Митусов.

Судебный процесс не стал первым в России расторжением брака из‑за смены пола. В марте пресс-служба судов Тюменской области сообщала о признании недействительным брака после того, как 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене Ф.И.О. и пола с мужского на женский.

13 июля Госдума одобрила законопроект о смене пола во втором чтении. В одной из его поправок предлагается автоматически аннулировать брак, если один или оба супруга совершили трансгендерный переход. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обещал принятие документа до конца июля.

В то же время, источники рассказали «Коммерсанту», что критический отзыв на законопроект дали психиатры, юристы и правозащитники, . Они заявили, что документ направлен на «дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом „транссексуализм“, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях».

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