В Иркутске суд отменил брак из‑за смены пола одним из супругов

«Мы обратились в Госдуму, Совет Федерации и Минюст России с предложением запретить смену пола и внести изменения в законодательство о запрете усыновления детей для людей. К счастью, наши предложения были приняты. И в ближайшее время закон о запрете смены пола будет принят», — сказал Митусов.