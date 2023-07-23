В Иркутске суд отменил брак из‑за смены пола одним из супругов

Районный суд Иркутска признал недействительным брак из‑за смены пола одним из супругов, сообщил сайт областной службы ЗАГС.
«В 2023 году по инициативе службы ЗАГС прокурор Октябрьского района г. Иркутска обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным брака между лицами, переменившими пол и его аннулировании. По итогам судебного заседания судом была принята позиция службы и прокурора и исковые требования были удовлетворены», — говорится на сайте.
«Данное решение суда стало первым в Российской Федерации и создало прецедент», — дополняет представитель службы.
«В последние пять лет тенденция по смене пола пошла у нас в геометрической прогрессии — 3 случая, затем шесть, девять, в 2022 году — 15», — поделился руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов газете «Областная».
«В прошлом году у нас заключили брак мужчина и женщина, а через два дня новоявленный муж пришел менять пол. Мы обратились в прокуратуру и в суд, брак был признан недействительным», — говорит он об обстоятельствах процесса.
Также Митусов заявил, что именно его ведомство стало инициатором закона о запрете смены пола. Поводом для этого он назвал возможный «уход от долгов и налогов, нежелание идти в армию, возможные психические расстройства» у трансгендеров.
«Мы обратились в Госдуму, Совет Федерации и Минюст России с предложением запретить смену пола и внести изменения в законодательство о запрете усыновления детей для людей. К счастью, наши предложения были приняты. И в ближайшее время закон о запрете смены пола будет принят», — сказал Митусов.
Судебный процесс не стал первым в России расторжением брака из‑за смены пола. В марте пресс-служба судов Тюменской области сообщала о признании недействительным брака после того, как 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене Ф.И.О. и пола с мужского на женский.
В то же время, источники рассказали «Коммерсанту», что критический отзыв на законопроект дали психиатры, юристы и правозащитники, . Они заявили, что документ направлен на «дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом „транссексуализм“, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях».