Госдума приняла во втором чтении закон о запрете смены пола

В документе подчеркивается, что запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В случае принятия законопроекта решение о проведении операции сможет принимать только врачебная комиссия, а не отдельный доктор единолично.