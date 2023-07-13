Госдума приняла во втором чтении закон о запрете смены пола

Депутаты единогласно поддержали законопроект. Он запрещает смену гендерного маркера в паспорте, операции, связанные с трансгендерным переходом, усыновление детей, опекунство, а также медицинские препараты, «направленные на смену пола» и «формирование у человека половых признаков другого пола».
В документе подчеркивается, что запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В случае принятия законопроекта решение о проведении операции сможет принимать только врачебная комиссия, а не отдельный доктор единолично.
Госдума также поддержала поправку к законопроекту о запрете смены пола, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол.
Зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что «брак аннулируется во всех случаях, когда выясняется, что супруг или оба сменили пол».
Законопроект о запрете смены пола был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае. В июне документ прошел первое чтение.