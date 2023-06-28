«Коммерсант»: законопроект о запрете смены пола могут отправить на дополнительное согласование

«Запрет на предоставление медицинской помощи людям с диагнозом „транссексуализм“ объясняется несоответствием единственного признанного официальной наукой метода лечения такого диагноза традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Это не только противоречит конституционным положениям о высшей ценности человека, но и позволяет говорить о единой общеобязательной системе взглядов, в связи с наличием которой определенные действия по содействию человеку в реализации его прав признаются подлежащими запрету», — говорится в отзыве.