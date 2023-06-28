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«Коммерсант»: законопроект о запрете смены пола могут отправить на дополнительное согласование

Семён Гудошников
Сегодня в 09:59

Госдума может отправить законопроект о смене пола на дополнительное согласование в профильные ведомства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Произойти это может на заседании нижней палаты парламента 28 июня, а причина — разногласия при обсуждении документа.

Критический отзыв на законопроект дали психиатры, юристы и правозащитники. Они заявили, что документ направлен на «дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом „транссексуализм“, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях».

По их мнению, инициатива нарушает право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека и Конституции России, право на наивысший достижимый уровень здоровья и получение медицинской помощи, устанавливает идеологию.

«Запрет на предоставление медицинской помощи людям с диагнозом „транссексуализм“ объясняется несоответствием единственного признанного официальной наукой метода лечения такого диагноза традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Это не только противоречит конституционным положениям о высшей ценности человека, но и позволяет говорить о единой общеобязательной системе взглядов, в связи с наличием которой определенные действия по содействию человеку в реализации его прав признаются подлежащими запрету», — говорится в отзыве.

Критический отзыв был составлен по итогам работы круглого стола, который прошел 23 июня на площадке Независимой психиатрической ассоциации (НПА). В нем участвовали почти 30 правозащитных, ВИЧ-сервисных, медицинских организаций, адвокатских объединений, инициатив транссообщества.

Исполнительный директор НПА Любовь Виноградова отметила, что законопроект подготовлен без консультаций с психиатрами. «Мы видим попытку регулировать вопросы, связанные с наукой, медициной, непрофессионалами-законодателями — без обсуждения, без общественных слушаний, а просто с наскока по политическим мотивам», — отметила она.

Законопроект о запрете смены пола прошел первое чтение в Госдуме 14 июня. Если его примут в нынешнем виде, то проводить операции по смене пола можно будет лишь детям с врожденными физиологическими аномалиями. Документ также предполагает запрет изменения пола в паспорте по справке, которую выдают при диагнозе «транссексуализм».

Депутат Петр Толстой так объяснил необходимость инициативы: «Мы сохраняем для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии».

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