Володин: Госдума запретит смену пола до конца июля

Законопроект о запрете смены пола прошел первое чтение в Госдуме 14 июня. Если его примут в нынешнем виде, то проводить операции по смене пола можно будет лишь детям с врожденными физиологическими аномалиями. Документ также предполагает запрет изменения пола в паспорте по справке, которую выдают при диагнозе «транссексуализм».