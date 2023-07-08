Володин: Госдума запретит смену пола до конца июля

Вячеслав Володин пообещал, что Госдума запретит смену пола в России в течение следующих 3 недель. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале.
Сначала спикер Госдумы поздравил подписчиков с днем святых Петра и Февронии, праздником семьи, любви и верности. Он отметил, что семья это надёжная опора и поддержка для любого человека. «Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас», — подчеркнул он.
Далее Володин привел цитату из выступления президента Чехии Петра Павела, в которой тот говорит, что если Россия победит в конфликте на территории Украины, то «все западные ценности будут уничтожены».
«Вашингтон и Брюссель хотят навязать чуждые нам псевдоценности» и «разрушить идентичность нашего народа», — заключил на ее основании глава фракции «единороссов» в Госдуме.
«Их планы обречены на провал», — уверен политик. Он напомнил, что в поправках к Конституции РФ «институт брака» закреплен как «союз мужчины и женщины», а год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.
«В течение июля примем решение о запрете смены пола», — заканчивается пост.
Законопроект о запрете смены пола прошел первое чтение в Госдуме 14 июня. Если его примут в нынешнем виде, то проводить операции по смене пола можно будет лишь детям с врожденными физиологическими аномалиями. Документ также предполагает запрет изменения пола в паспорте по справке, которую выдают при диагнозе «транссексуализм».
По информации источника «Коммерсанта», в конце июня около 30 правозащитных, ВИЧ-сервисных, медицинских организаций, адвокатских объединений, инициатив транссообществ дали критический отзыв на законопроект. По их мнению, документ направлен на «дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом „транссексуализм“, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях».