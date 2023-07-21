Прокуратура запросила для основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет по делу о госизмене

Гособвинение потребовало приговорить основателя компании по кибербезопасности Group-IB (ныне F.A.C.C.T.) Илью Сачкова к 18 годам колонии строго режима по делу о госизмене. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Сергея Афанасьева.
На слушаниях защита настаивала на оправдании Сачкова. Приговор основателю Group-IB Мосгорсуд огласит 26 июля в 13.00.
Афанасьев отметил, что дело его подзащитного рассмотрели в «спринтерском темпе» — за 10 рабочих дней. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.
Илью Сачкова арестовали 28 сентября 2021 года. Ему вменяют государственную измену в форме выдачи гостайны иностранному государству. Официально формулировка обвинения не разглашалась из‑за секретности дела.
По данным «Коммерсанта», преследование Сачкова может быть связано с тем, что в 2014 году его подчиненный Никита Кислицын дал показания ФБР в посольстве США.
В декабре 2021-го Сачков заявил, что уголовное преследование не связано с деятельностью его компании Group-IB. Вину он не признает и отрицает сотрудничество с иностранными государствами.