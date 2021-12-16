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Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Сачков рассказал, что его дело не связано с компанией

Денис Ламехов
Сегодня в 21:53

Обвиняемый в госизмене основатель компании в области кибербезопасности Group-IB Илья Сачков заявил, что уголовное преследование не связано с деятельностью его бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На данный момент понятно лишь одно: текущее обвинение никак не связано с работой Group-IB. Это вселяет определенную надежду, что в ходе следствия будет установлена моя невиновность в рамках инкриминируемого мне преступления», — говорится в заявлении Сачкова.

Илью Сачкова арестовали 28 сентября. Ему вменяют государственную измену в форме выдачи гостайны иностранному государству. Официально формулировка обвинения не разглашалась. Материалы уголовного дела засекречены.

30 сентября сообщалось, что преследование Сачкова может быть связано с тем, что в 2014 году его подчиненный Никита Кислицын дал показания ФБР в посольстве США.

19 октября обвиняемый рассказал правозащитникам о невозможности вести переписку. «Он пожаловался, что находится в информационном вакууме, потому что написал 17 писем, в СИЗО на его имя поступило 25 писем, но все они были изъяты администрацией», — сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

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