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«Коммерсант»: арест основателя Group-IB может быть связан с показаниями его сотрудника ФБР

Семён Гудошников
Сегодня в 11:41

Арест основателя Group-IB Ильи Сачкова по обвинению в госизмене может быть связан с тем, что в 2014 году его подчиненный Никита Кислицын дал показания ФБР в посольстве США. Об этом сообщает «Коммерсант».

Кислицын — руководитель департамента сетевой безопасности Group-IB. О его показаниях стало известно в 2020 году. Мужчина сотрудничал с ФБР по делу русского хакера Евгения Никулина — его признали виновным во взломе баз компаний DropBox, LinkedIn и Formspring.

По версии американских правоохранителей, Кислицын должен был продать взломанные базы и фигурировал в деле как обвиняемый. Однако он избежал предъявления обвинений, так как начал сотрудничать с ФБР — дал показания на хакеров, которые могли быть связаны со спецслужбами РФ.

При этом отмечается, что сотрудник Group-IB дал показания с ведома и согласия Ильи Сачкова. У российских силовиков сейчас к Кислицину нет претензий.

Среди людей, на которых он указал американским спецслужбам, был, например, бывший хакер Дмитрий Докучаев. Он служил в ФСБ и стал фигурантом дела о госизмене. Был приговорен к шести годам заключения.

По этому делу проходили два других экс-сотрудника силовых ведомств. Первый — бывший начальник отдела центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Второй — экс-офицер МВД Руслан Стоянов, возглавлявший отдел компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».

Их признали виновными в том, что за 10 млн долларов они раскрыли ФБР методы ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay. Михайлов и Стоянов получили 22 и 14 лет колонии соответственно.

«Коммерсант» отмечает, что Илья Сачков проходил по этому делу в качестве свидетеля обвинения и фактически дал показания против Руслана Стоянова. Таким образом, говорит издание, судебное преследование Сачкова может быть отголоском «шпионского дела».

28 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал Илью Сачкова на 2 месяца. Его подозревают в госизмене: статья 275 УК, максимальное наказание по которой — 20 лет лишения свободы.

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