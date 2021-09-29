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В московский офис компании по кибербезопасности Group-IB пришли силовики

Семён Гудошников
Сегодня в 9:51

В московском офисе компании Group-IB, которая работает в сфере кибербезопасности, прошел обыск, сообщает RTVI. Group-IB — один из лидеров на этом рынке в России и мире.

Представитель компании подтвердила РБК факт обыска. Она уточнила, что на данный момент у пресс-службы нет информации о причинах обыска, а топ-менеджмент и юридические службы «работают над прояснением ситуации».

Источник RTVI в крупной IT-компании сообщил, что совладельцы Group-IB Илья Сачков и Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны в том числе для своих сотрудников. Другой источник добавил, что обыск связан с уголовным делом, в рамках которого задержан Сачков. В адресе страницы, на которой RTVI опубликовали новость об обыске, на латинице написано следующее: «Гендиректор Group-IB задержан по подозрению в госизмене».

Илья Сачков является членом экспертных комитетов Государственной Думы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в сфере кибербезопасности. Group-IB сотрудничает с российскими силовиками, Интерполом, ОБСЕ, Европолом.

Предприниматель был активным участником обсуждений мер поддержки российского экспорта. Сачков трижды встречался с Владимиром Путиным, принимал участие во встречах премьер-министра Михаила Мишустина и представителей IT-отрасли.

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